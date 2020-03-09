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Уже не одна: экс-главарь боевиков ДНР внезапно раскрыл пикантные детали о жизни Поклонской

понедельник, 09 марта 2020, 06:56
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Экс-главарь боевиков так называемой ДНР Игорь Стрелков (Гиркин) рассказал о женихе российского политика Натальи Поклонской.

Об этом сообщает политолог и блогер Алексей Голобуцкий в своем Telegram-канале.

По его словам, она полтора года в разводе. По несколько раз в день публиковала а Instagram эротические фото. Потому у Поклонской появился жених .

"Мне говорили, что Наталья Поклонская живет с депутатом Леонидом Слуцким. Я свечку не держал, но обычно у меня немножко другой уровень информирования. Я не собираюсь лезть ни в чью чужую жизнь, но могу сказать только о том, что Поклонская своими заявлениями полностью дезавуировала все, что говорила раньше. Учитывая ее бурную и блестящую карьеру в Украине с резкой сменой вектора, я полагаю, что этот человек не очень умный, но, тем не менее, привыкший ловко менять свою деятельность в зависимости от возможности получение гешефтов. В этом они со Слуцким похожи", - рассказал Гиркин.

Как сообщал "Апостроф", депутат Госдумы и экс-прокурор Крыма Наталья Поклонская заявила, что готова приехать в Киев и помочь президенту Украины Владимиру Зеленскому навести порядок в стране.

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