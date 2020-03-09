В Днепр прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: опубликованы фото

В воскресенье, 8 марта, в аэропорт Днепра эвакуировали двух украинских бойцов с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей Facebook-странице.

Воздушное судно прибыло в 21:30. На борту были бойцы с разными травмами туловища и у обоих ранение глаза. Они находились в сознании в стабильно тяжелом состоянии. Их направили в областную больницу им. Мечникова.

"Медицинское сопровождение на борту обеспечила эвакобригада нашего военного госпиталя в составе старшего лейтенанта медицинской службы врача-анестезиолога Оксаны и солдата контрактной службы, фельдшера Кирилла (ему всего 22 года)", - написала Губа.

Для помощи она опубликовала волонтерскую карту Центра помощи участникам АТО/ООС: 5168 7422 0783 8032 - Видар Анна Алексеевна (ПриватБанк).

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Как сообщал "Апостроф", ранее в киевский госпиталь из Харькова прибыл борт с ранеными бойцами с Донбасса.