RU  UA  EN

понедельник, 9 марта
НБУ:USD
  • НБУ:USD
  • НБУ:EUR
24.55
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

9 марта

08:26
Украинцев ждут серьезные изменения с налогами: кому придется платить больше

8 марта

11:37
Кому добавят сто гривен, а кому тысячи: когда и как повысят пенсии в Украине
09:58
Курс доллара в Украине может кардинально измениться: озвучен тревожный прогноз
07:49
Переговоры откладываются: всплыли тревожные данные по кредиту МВФ для Украины

6 марта

23:19
Падение экономики: появился тревожный прогноз по развитию Украины в 2020 году
19:48
На взлет: доллар в Украине перешел психологическую отметку
10:42
Гривна усилилась перед выходными: курс валют в НБУ и других банках

5 марта

16:20
Есть два сценария: озвучен интересный прогноз по ликвидации Пенсионного фонда в Украине
13:53
Чем грозит Украине ликвидация Пенсионного фонда: названы главные риски
09:45
Нацбанк резко изменил курс доллара: что происходит с валютой в Украине

4 марта

15:52
Альфа-Банк Украина вошел в список крупнейших налогоплательщиков - данные ГФС
10:39
Нардеп рассказал о проекте по урегулированию ситуации с проблемными валютными кредитами
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

В Днепр прибыл борт с тяжело ранеными бойцами ВСУ: опубликованы фото

понедельник, 09 марта 2020, 10:23
переглянути новину українською

В воскресенье, 8 марта, в аэропорт Днепра эвакуировали двух украинских бойцов с тяжелыми ранениями.

Об этом сообщает советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа на своей Facebook-странице.

Воздушное судно прибыло в 21:30. На борту были бойцы с разными травмами туловища и у обоих ранение глаза. Они находились в сознании в стабильно тяжелом состоянии. Их направили в областную больницу им. Мечникова.

"Медицинское сопровождение на борту обеспечила эвакобригада нашего военного госпиталя в составе старшего лейтенанта медицинской службы врача-анестезиолога Оксаны и солдата контрактной службы, фельдшера Кирилла (ему всего 22 года)", - написала Губа.

Для помощи она опубликовала волонтерскую карту Центра помощи участникам АТО/ООС: 5168 7422 0783 8032 - Видар Анна Алексеевна (ПриватБанк).

1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1
1 / 1

Как сообщал "Апостроф", ранее в киевский госпиталь из Харькова прибыл борт с ранеными бойцами с Донбасса.

Фотогалереи

Все
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера
Бой за Киев. Яркие фото реконструкции Январского восстания

Читайте также

Водителей будут воспитывать новыми штрафами: что из этого выйдет

Высыхающий Крым: как оккупанты ведут полуостров к катастрофе

10 романтических локаций в Киеве для 8 марта: яркие фото

А небо плачет грозами: погода сделает свой подарок украинкам на 8 марта

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: