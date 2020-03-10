Без одежды и не могла говорить: в Херсоне "копы" спасли девочку от издевательств матери, фото

В Херсоне мать жестоко поиздевалась над 6-летней девочкой - обливала ее холодной водой на улице.

Об этом сообщает полиция Херсонской области.

Полицию вызвали соседи, когда услышали крики ребенка. Картина, которую увидели полицейские, шокировала.

Девочка была почти без одежды, замерзла и грязная, не могла говорить от холода. Ребенка одели и успокоили. Мать с бабушкой вели себя неадекватно, бросались на соседей.

Пообщавшись с 36-летней матерью и 64-летней бабушкой, врачи обнаружили у них признаки психического расстройства и госпитализировали.

Ввиду угрозы жизни и здоровью ребенка, полицейские вместе с сотрудниками службы по делам детей составили акты об изъятии девочки из семьи и поместили ее в приют.

Как сообщал "Апостроф" в понедельник, 9 марта, в Полтаве на улице Соборности мужчина публично жестко избил свою несовершеннолетнюю дочь.