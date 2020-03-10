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"Магистр" парковки: в Харькове водитель отметился наглой выходкой и попал на фото

вторник, 10 марта 2020, 02:08
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В Харькове заметили наглого героя парковки, который припарковал свой автомобиль в неположенном месте

Об этом сообщает "ХС.Харьков".

Водитель оставил автомобиль не просто на тротуаре, а рядом со ступеньками входа в подьезд и ушел по своим делам.

Автомобиль перекрыл полностью тротуар, чтобы пройти мимо надо было идти по проезжей части.

Фото его выходки разлетелось по сети, их публикуют в местных группах.

Как сообщал "Апостроф", на парковке "Мост-сити" в городе Днепре разгневанная чем-то девушка расписала автомобиль Porsche нецензурными словами.

Также, в Голосеевском районе столицы местным жителям не понравилось, как водитель припарковал свой автомобиль. В отместку они измазали машину фекалиями.

Ранее в Киеве очередного "героя парковки" жестоко наказали за то, что его транспортное средство мешало проезду мусоровоза, из-за чего мусорные баки во дворе жилых домов были переполнены.

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