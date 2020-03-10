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В украинских аптеках появятся тесты на коронавирус: сколько они будут стоить

вторник, 10 марта 2020, 14:29
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Украинское правительство планирует закупить в Китае тесты для быстрого выявления коронавируса, который продолжает распространятся по всему миру. Деньги для этого выделят из госбюджета.

Об этом сообщил замглавы Минздрава Виктор Ляшко.

По его словам, китайские тесты смогут использовать все украинцы, для этого не нужно специальное образование. В аптеках один тест будет стоить 360 гривен.

На закупку тестов средства будут выделены из госбюджета. Но ни объем закупки, ни сумму денег Ляшко не уточнил.

"Мы расширяем лабораторный потенциал и систему охраны здоровья", - заявил чиновник.

Как сообщал "Апостроф", премьер-министр Украины Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план борьбы с распространением коронавируса Covid-19. В частности Минздраву и Минфину поручено провести закупку изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

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