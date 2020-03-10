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Врачи делают все возможное: появились фото раненого бойца ВСУ и новые детали атаки

вторник, 10 марта 2020, 15:41
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В сети появились детали коварного обстрела украинских бойцов боевиками на Донбассе, где двое погибли, еще десять - ранены.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

10 марта, российские оккупационные войска атаковали позиции украинских защитников на Донецком направлении.

Боевики обстреливали из запрещенного минского соглашениями вооружения, в частности, минометов калибра 120 мм, а также применяли гранатометы различных систем, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Противник совершил обстрел военного грузового автомобиля одного из подразделений операции Объединенных сил с противотанкового ракетного комплекса. Вследствие попадания противотанковой управляемой ракеты есть потери среди украинских защитников.

Потери противника уточняются.

"Сейчас врачи делают все возможное, чтобы спасти раненых. Их сегодня очень много. 10 украинских бойцов. Погибших в настоящее время уже 2. Количество потерь на фронте во время "перемирия" можно сравнить с 2015 годом", - сообщил военный корреспондент Андрей Цаплиенко.

Как сообщал "Апостроф", в понедельник, 9 марта, в районе населенного пункта Гнутово на Донбассе боевики обстреляли санитарный автомобиль ВСУ.

Напомним, что 9 марта в Виннице попрощались с лейтенантом Вооруженных сил Украины Дмитрием Фирсовым, погибшим в зоне ООС под Крымским (Луганская область) в результате подрыва БМП на неизвестном взрывном устройстве.

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