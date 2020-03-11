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Две украинки из Винницы стали "звездами" сети из-за дикой выходки с уникальной фреской в Ватикане: видео

среда, 11 марта 2020, 11:15
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Громкий скандал в сети вызвала новость о том, что на всемирно известных фресках Рафаэля Санти в музее Ватикана была обнаружена оставленная неизвестными надпись "Лена и Тамара Винница".

Соответствующее видео было опубликовано в Facebook на странице "Италия для меня".

Инцидент произошел около пяти лет назад, однако опубликованная запись придала скандалу новую силу. Пользователи оставляют под видео множество гневных комментариев. Некоторые сомневаются, не фейк ли видео. Другие – извиняются за соотечественников.

"Таким людям, надо запрещать выдавать визы в шенгенскую зону, а также внести их в чёрный список авиакомпаний", "Друзья,мне стыдно за этих тупых коров! Ибо сам с Винницы", "Ну, чтобы такое нацарапать на этом камне нужен шиферный гвоздь или хороших нож и много времени", "Как можно нож или гвоздь пронести, если там через рамку все проходят?", – пишут в комментариях.

Фрески, называемые станцы Рафаэля, были созданы одним из величайших художников Ренессанса в 1508-1517 годах в Апостольском дворце Ватикана. В каждой станце (комнате) четыре фресковые композиции, каждая из которых полностью занимает одну стену. Их общая тема — духовная деятельность человека. "Афинская школа" олицетворяет философию, "Диспут" — богословие, "Парнас" — поэзию и музыку, "Мудрость, умеренность и сила" — главные гуманистические и христианские добродетели.

Судя по видео, варварская надпись была оставлена именно на "Афинской школе", самой известной из фресок.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Киеве вандалы обрисовали временную инсталляцию "Противостояние" на Бессарабской площади.

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