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Купили землю у умершего сына: женщина рассказала, как ее лишили наследства

среда, 11 марта 2020, 11:55
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Пенсионерка Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлен после его смерти.

Об этом пишет "Главком".

Женщина рассказала, что в 2006 году ее сын Евгений Кондратенко стал единственным владельцем фермерского хозяйства "Гранд", которое за год до того приобрело земельный участок площадью 18,55 га. Земля расположена в Бориспольском районе (Киевская область). Но впоследствии Евгений Кондратенко умер, и единственной наследницей фермерского хозяйства стала мать.

В феврале 2018 Зинаида Кондратенко при переоформлении документов случайно узнала, что право собственности на земельный участок у фермерского хозяйства ее сына "Гранд" приобрела неизвестная ей столичная компания ООО "Фермерская компания "Гранд КМ". Оказалось, что месяц назад эта фирма "заключила договор" купли-продажи участка с умершим больше года назад Евгением Кондратенко.

Зинаида Кондратенко обратилась в Минюст и суда, в результате записи нотариуса о смене собственника земель соглашения были отменены, договор купли-продажи земли признан недействительным. При этом новые владельцы через юристов пытаются доказывать, что Евгений Кондратенко самом деле не умер.

По словам журналистов "Главкома", пенсионерка боится, что злоумышленники пойдут на похищение из гроба тела, чтобы не дать возможности ей доказать, что она действительно похоронила сына. Женщина была вынуждена поставить у могилы охранника и за каждое ночное дежурство платить ему по 300 грн.

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