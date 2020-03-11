Убивает не коронавирус: в Украине стремительно растет число жертв гриппа, фото

В Украине за последнюю неделю существенно выросло количество заболевших ОРВИ - по официальным данным, заболели около 213 тысяч человек.

Об этом пишут "Вести" у себя на канале в Telegram.

Согласно информации журналистов, эпидемиологический порог таким образом был превышен на 17,1%.

Также, согласно информации издания, из-за осложнений у больных гриппом и ОРВИ за неделю умерло шесть человек, из них четверо – дети. С начала эпидемиологического сезона эта цифра уже достигла 54 погибших.

Одесские издания тем временем пишут, что детские медучреждения в городе переполнены из-за большого количество заболевших гриппом и ОРВИ – детей начали размещать в коридорах. В частности, именно такая ситуация в городской больнице №2, расположенной на Даче Ковалевского.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что после введения режима карантина по всей территории Украины, в стране на три недели будут закрыты учебные заведения и авиасообщение с некоторыми странами. Также были запрещены массовые мероприятия на более 200 человек.

Подробнее о карантине в Украине читайте в материале "Апострофа": В Украине объявили жесткий карантин из-за коронавируса: что это значит.