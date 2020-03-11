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Весна врывается в Карпаты! Появились фантастические фото вершин

среда, 11 марта 2020, 12:51
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Фото: Facebook

В сети появились яркие фотографии покрытых снегом вершин Карпатских гор, куда уже начало приходить весеннее потепление.

Соответствующие снимки опубликовал в Facebook пользователь Василий Фицак.

Как можно увидеть на фотографиях, снега на склонах уже меньше.

Как отмечается в подписи к снимкам, они были сделаны в Татрах, наивысшей части Карпатских Гор. Татры расположены на территории Словакии и Польши, насчитывают 25 пиков выше 2500 метров. Наивысшая точка – гора Герлаховский Штит, 2655 метров.

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Как ранее сообщалось, еще в начале марта в Карпатах бушевала метель, а пост спасателей на горе Поп Иван Черногорский заносило снегом.

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