На Буковине мужчина зверски убил жену и маленькую дочь: фото и видео с места трагедии

В Черновицкой области 38-летний житель села Заволока топором зарубил свою жену и задушил полуторагодовалую дочку. Мотивы преступления непонятны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В четверг, 12 марта, убийца сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении. На место срочно было выслана опергруппа в сопровождении бойцов полиции особого назначения.

"На месте происшествия полицейские нашли тела женщины и девочки, установили личность заявителя и задержали его", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранителям 38-летний задержанный рассказал, что, находясь по месту жительства, топором зарубил свою 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Почему он совершил двойное убийство - объяснить не может.





Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. По данному факту открыто уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

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