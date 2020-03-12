RU  UA  EN

четверг, 12 марта
  • НБУ:USD 25.70
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.70
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

12 марта

16:14
Не все зависит от Украины: Зеленский выступил с важным заявлением о ситуации на Донбассе, видео
16:09
Билецкий призвал поддержать ветеранов, задержанных во время срыва "платформы примирения"
15:59
На Буковине мужчина зверски убил жену и маленькую дочь: фото и видео с места трагедии
15:57
Леся Никитюк рассказала, простила ли Александру Педану его жесткий розыгрыш Lime
15:34
Цены на нефть рухнули после жесткого решения США по карантину: что происходит на рынке
15:31
Линдеманн нашел, как подзаработать на шумихе вокруг коронавируса - не оригинально, но фаны в восторге Lime
15:18
Дочь Уилла Смита с парнем на 24 часа закроется в коробке Lime
15:17
Агрессору не место! В Киеве приняли важное решение о договоре аренды с посольством России
15:13
В Киеве неадекват бросал камни в проезжающие авто: опубликовано видео
14:48
В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"
14:45
Украинцев призвали отказаться от поездок в 11 стран из-за коронавируса: полный перечень
14:36
Какие области Украины ушли на карантин, а какие нет: опубликована инфографика
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

На Буковине мужчина зверски убил жену и маленькую дочь: фото и видео с места трагедии

четверг, 12 марта 2020, 15:59
переглянути новину українською

В Черновицкой области 38-летний житель села Заволока топором зарубил свою жену и задушил полуторагодовалую дочку. Мотивы преступления непонятны.

Об этом сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

В четверг, 12 марта, убийца сам позвонил в полицию и сообщил о совершенном преступлении. На место срочно было выслана опергруппа в сопровождении бойцов полиции особого назначения.

"На месте происшествия полицейские нашли тела женщины и девочки, установили личность заявителя и задержали его", - сообщили в пресс-службе.

Правоохранителям 38-летний задержанный рассказал, что, находясь по месту жительства, топором зарубил свою 36-летнюю жену и задушил 1,5-летнюю дочь. Почему он совершил двойное убийство - объяснить не может.


Полицейские осмотрели место происшествия и опросили возможных свидетелей и очевидцев преступления. По данному факту открыто уголовное производство по признакам пунктов 1 и 2 части 2 статьи 115 (умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает пожизненное лишение свободы.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в оккупированном Луганске неизвестные убили хозяйку местного ювелирного магазина, ее супруга, дочь и внука в их квартире в центре города. Стали известны первые версии следствия.

Фотогалереи

Все
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до
Исчезающий Киев: как умирает завод Шульца на Демеевке
В Киеве разрушается уникальное здание пивзавода Рихтера

Читайте также

Мирный хаб под крики: как Сивохо представлял платформу примирения на Донбассе

"Убивает" не только людей: как коронавирус "перевернул" мир и что творится в зараженных странах

Не паниковать: как Украина подготовилась к эпидемии коронавируса

Россия изменила тактику на Донбассе: ждать ли наступления

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: