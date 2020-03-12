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В Украине разгорелся скандал из-за запрета журналистам работать на передовой: видео

четверг, 12 марта 2020, 19:42
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В Украине ввели ограничение на пребывание не привлеченных к проведению ООС лиц на передовой, но журналисты осудили такое решение.

Об этом сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

Такой временный запрет был принят из-за аргументированных решений командиров воинских частей и связанный с безопасностью операций и угрозами для жизни как личного состава, так и гражданских лиц.

Отмечают, что допуск журналистов на передовые позиции в районе проведения операции Объединенных сил нормирован соответствии с законодательством Украины и с учетом практик ведущих армий мира.

"Решения, которые принимаются командирами разных уровней непосредственно в районах ответственности, нужно уважать, но не переводить в политическую плоскость", - говорится в сообщении.

В связи с ограничением военные корреспонденты записали обращение к президенту Украины и Верховному главнокомандующему ВСУ.

"Мы прекрасно осознаем все риски, связанные с работой на фронте. Мы ознакомлены с правилами работы в условиях боевых действий и понимаем, что ответственность за нашу жизнь и здоровье, а также за безопасность наших съемочных групп, лежит на нас самих. Мы осознаем, какую информацию не стоит обнародовать, чтобы не навредить подразделениям ВСУ, которые защищают Украину от оккупантов. Вместе с тем, мы понимаем, насколько важно информировать общество о ходе российско-украинской войны и жизни гражданских на линии огня, особенно, в условиях агрессивной вражеской пропаганды. В последнее время мы сталкиваемся с трудностями и препятствиями в работе на фронте - нам закрывают доступ на передовые позиции бригад без объяснения причин и сроков таких ограничений. Или же эти причины имеют достаточно формальный смысл. Мы лишены возможности выполнять свой долг - оперативно и полноценно доносить информацию", - сказали журналисты.

Как сообщал "Апостроф", во время презентации национальной платформы примирения и единства (НППЕ), инициированной помощником секретаря СНБО Сергеем Сивохо, эксперт по коммуникативным технологиям Марина Хацаюк использовала лексику сепаратистов, возложив ответственность за конфликт на "элиты Украины и Донбасса".

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