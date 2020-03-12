В Украину идет серьезное похолодание: синоптик предупредила о "сюрпризах"

Синоптик Наталья Диденко предупредила украинцев о похолодании, которое придет в Украину уже в пятницу, 13 марта.
Об этом она написала в Facebook.
13 марта на западе и севере, также в Винницкой области, в течение дня ожидается +6 +12 градусов.
Однако большинство центральной части, юг и восток еще задержатся в теплой воздушной массе, +10 +15, местами до +15 +18 градусов. Но выходными и там похолодает.
Дожди завтра пройдут немного на западе, немного на востоке, вечером осадков увеличится и они распространятся еще и на центральную часть Украины.
Юг и восток - 13-го марта побудут без осадков.
В субботу дожди, даже местами с мокрым снегом, вероятны в западных и северных областях.
В воскресенье в Украине повсеместно будет сухо, может, и солнечно, но похолодает до "минусов".
В Киеве 13-го марта осадки маловероятны, в субботу пройдет холодный дождь, в воскресенье будет солнечно и морозно, но в субботу-воскресенье ожидается сильный ветер.
Температура воздуха в столице:
- завтра +10 градусов,
- в субботу +7 градусов,
- в воскресенье +3 градуса.
В ночь на субботу и в ночь на воскресенье возможен небольшой мороз, до -2-4 градусов.
Ранее "Апостроф" сообщал, что синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ожидать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только до августа.