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Сотне украинцев с детьми удалось вырваться на автобусах из Италии: фото и видео

пятница, 13 марта 2020, 16:35
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Пассажирка одного из автобусов из украинцами, которые возвращались из Италии и застряли на границе со Словенией рассказала, что среди пассажиров много детей.

Об этом сообщает "Информатор".

Сейчас на границе Словении стоит два автобуса с украинскими гражданами. Автобусы выехали вчера из Италии в Украину, транзитом должна была быть Словения и Венгрия. Но в 22.00 Словения закрыла свои границы. А перевозчики приехали к границе в 23:00.

Пассажирка рейса "Милан-Киев" Юлия рассказала, что в каждом автобусе по 50 человек, среди них есть дети. Младшему ребенку - 4 года.

"Мы уже 15 часов находимся на границе Fernetti [ред. провинция Италии]. Украинское Посольство в Милане не может ничем помочь. Также обращались в Австрийское Посольство. Границы закрыты", - говорит отчаявшаяся Юлия.

Украинцы рассказали, что связывались с консульствами и посольствами, все обещали помочь, но ситуация пока остается неизменной

Некоторые СМИ пишут, что пограничники водителям измерили температуру, после чего сказали возвращаться в Италию. Однако Юлия говорит, что ни она, ни другие пассажиры не видели, чтобы водителю измеряли температуру. А пассажирам эту процедуру даже не предложили пройти.

Сейчас, по словам украинцев, они находятся на стоянке, откуда словенская полиция пыталась выгнать перевозчиков обратно в Италию. Воду и еду покупают в магазине. К ним уже приезжали местные журналисты, снимали для телевидения Словении.

Никто из пассажиров, которых 101 человек, не хочет возвращаться, поскольку срок их пребывания по биометрическим паспортам в странах ЕС истекает, а потому они рискуют получить депортацию и запрет на въезд. Многим просто некуда возвращаться, так как денег на пребывание в Италии у них просто не хватит, все хотят домой. Автобусы в Украину выполняли рейсы Милан-Киев и Бари-Херсон.

По состоянию на 15:00 Юлия сообщила, что полиция Словении дала водителям и украинцам полтора часа покинуть их территорию. Иначе будут отправлять силой. Украинский консул сказал, что Украина не может помочь.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Украине разгорелся скандал из-за прибытия в киевский аэропорт вечером 12 марта самолета с пассажирами из Италии.

Позже Минздрав провел экспресс-тесты у трех человек и заявил, что у них коронавирус не обнаружен.

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