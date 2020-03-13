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В Тернополе разгорелся громкий скандал из-за скрытой камеры в душевой общежития вуза: видео

пятница, 13 марта 2020, 04:20
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В Тернополе, в первом общежитии национального технического университета обнаружили скрытую камеру, она была установлена прямо в душевой кабине.

Об этом пишут сразу несколько местных изданий.

Так, журналисты с места событий рассказали, что студенты, которые обнаружили камеру, немедленно позвонили в полицию.

"Была вызвана оперативная группа полиции, которая прибыла на место, чтобы провести соответствующие действия", - рассказали в охранной службе.

Известно, что сотрудники правоохранительных органов уже изъяли камеру для установления, вела ли она трансляцию или записывала ли происходящее в помещении.

Также в данный момент следственная группа пытается выяснить виновников происшествия – лиц, которые установили камеру. Для этого, в частности, проводят экспертизу устройства.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве вышла из общежития и пропала 17-летняя студентка.

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