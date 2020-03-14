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Женская месть беспощадна: в Харькове жестоко наказали владельца припаркованного авто, фото

суббота, 14 марта 2020, 01:22
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Утром 13 марта в Харькове на проспекте Людвига Свободы обнаружили автомобиль, который неизвестные обклеили розовым скотчем, "завернув" его таким образом как подарок.

Об этом сообщили местные каналы в Telegram.

Так, на фотографиях, слитых в сеть, видно, как белый внедорожник марки Fordили похожей, спереди, сзади и по бокам наклеены длинные полоски ярко-розового скотча. Сверху на авто с помощью скотча прикреплена маленькая искусственная елка. Также заметна надпись на переднем стекле машины, которая напоминает нецензурное выражение.

"С утра, на проспекте Людвига Свободы, обнаружена празднично оформленная машина", - написали в одном канале.

В другом канале предположили, что яркий скотч и подобное "оформление" может быть характерным почерком рассерженной женщины.

"Женская месть бессмысленна и беспощадна", - отметили администраторы.

Как сообщал "Апостроф", ранее в Киеве "героине парковки", припарковавшейся в неположенном месте - на тротуаре, написали нецензурное слово на капоте и разрисовали лобовое стекло.

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