Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби

В субботу, 14 марта, умерла 23-летняя украинская зоозащитница и волонтер Яна Рудомино, которая боролась с онкологическим заболеванием в клиниках Киева и Израиля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

"Она долго боролась, в Израиле и Киеве, но болезнь оказалась сильнее. Приносим соболезнования родственникам и друзьям Яны. Светлая память", - написал он.

В сети скорбят по поводу преждевременной смерти девушки, вспоминают о ней, как о замечательном человеке, спасшей многих животных, и называют ангелом, отлетевшим на небо.

"Покойся с миром. Тебе уже не больно" - пишут в сети, вспоминая о мучительной болезни, которая преследовала девушку в последнее время.

Как сообщал "Апостроф", в Кропивницком произошел несчастный случай, в результате которого погиб известный волонтер Роман Бойко.