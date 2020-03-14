RU  UA  EN

суббота, 14 марта
  • НБУ:USD 25.95
  • НБУ:EUR 28.75
НБУ:USD  25.95
Меню
Общество

Лига Европы 2019/20: все новости, результаты, видео

Новости

14 марта

15:25
Работают в детсаду под Киевом: вспыли данные про ближайшие контакты умершей в Радомышле
15:14
В Киеве марш добровольцев дошел до Банковой с требованиями к власти: эксклюзивные фото
14:49
Центральный вокзал Киева зачищают от МАФов: опубликованы фото и видео
14:22
Под Харьковом загадочно погиб морпех, воевавший на Донбассе: фото
14:14
Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби
14:07
Украинской группе вернули уникальную гитару, похищенную во время тура Lime
13:53
Закрытие границ Украиной и странами ЕС: все, что нужно знать путешественникам и бизнесменам
13:09
Злата Огневич кардинально сменила имидж - теперь певица похожа на подростка Lime
12:59
Появились слухи про четвертый случай коронавируса в Украине: реакция Минздрава
12:58
"Укрзализныця" отменяет поезда в Польшу: что известно
12:38
В Киеве проходит марш добровольцев: онлайн трансляция
12:16
Чума убьет миллионы людей: что говорится в пророчествах Ванги на 2020 год
Все новости

Новости партнеров

Загрузка...

Умерла известный украинский волонтер: в сети волна скорби

суббота, 14 марта 2020, 14:14
переглянути новину українською

В субботу, 14 марта, умерла 23-летняя украинская зоозащитница и волонтер Яна Рудомино, которая боролась с онкологическим заболеванием в клиниках Киева и Израиля.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook блогер Влад Антонов.

"Она долго боролась, в Израиле и Киеве, но болезнь оказалась сильнее. Приносим соболезнования родственникам и друзьям Яны. Светлая память", - написал он.

В сети скорбят по поводу преждевременной смерти девушки, вспоминают о ней, как о замечательном человеке, спасшей многих животных, и называют ангелом, отлетевшим на небо.

"Покойся с миром. Тебе уже не больно" - пишут в сети, вспоминая о мучительной болезни, которая преследовала девушку в последнее время.

Как сообщал "Апостроф", в Кропивницком произошел несчастный случай, в результате которого погиб известный волонтер Роман Бойко.

Фотогалереи

Все
В Киеве отпраздновали День добровольца
СНБО против коронавируса. Как проходил брифинг в Офисе президента
Карантин в Киеве. На входе в КГГА измеряют температуру
Десять романтических локаций Киева
Верховная Рада сменила правительство
Киевский винный склад. От образцовой архитектуры до

Читайте также

Деньги или забота о пассажирах: как МАУ Коломойского зарабатывает на коронавирусе

Первая смерть в Украине и тысяча в Италии: коронавирус-"убийца" атаковал мир с новой силой

Через несколько дней узнаем, есть ли коронавирус на Полтавщине - врач из Кременчуга

Крик, удар кулака или выстрел: кто убивает будущее Украины

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: