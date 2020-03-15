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Ветер несет болезни: чего опасались наши предки 15 марта, приметы и поверья

воскресенье, 15 марта 2020, 08:45
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Фото: kh.ridna.ua

В воскресенье, 15 марта, в церковном календаре отмечается празднование дня иконы Божьей Матери, а также день памяти святого Феодота, который в народе также называют Федот-Ветронос.

Согласно народным поверьям, в этот день сильный ветер – несчастливый, он несет простуды и болезни. Поэтому без лишней надобности на улицу старались не выходить, опасаясь, что можно заболеть и потом долго лечиться.

Если выйти все же доводилось, то, чтобы не подцепить болезнь, сперва нужно было перекрестить ветер и прочитать молитву "Отче наш" (согласно рекомендациям МОЗ в связи с риском коронавируса следует также избегать мест скопления людей и тщательно мыть руки).

Что касается погоды в этот день, то по ней в народе принято определять, каким будет лето. Если 15 марта пройдет мороз, снегопады и сильный северный ветер – летние месяцы ожидаются холодными. Дождь предвещает также дождливое лето, теплый весенний ветер – предвестник мокрого и теплого лета.

Как ранее сообщал "Апостроф", по прогнозам Укргидрометцентра в воскресенье, 15 марта, в Украине существенно похолодает, однако осадков не предвидится на всей территории страны.

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