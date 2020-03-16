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Один приехал из Германии: в Польше у украинцев обнаружили коронавирус

понедельник, 16 марта 2020, 14:49
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У двух граждан Украины в Польше диагностировали коронавирус COVID-19.

Об этом рассказала пресс-секретарь Силезского воеводства Алина Кухажевская для местных информационных изданий.

Так, по ее словам, один из украинцев с опасным вирусом приехал в страну из Украины, второй – прибыл из Германии. Она не уточнила обстоятельства их заражения.

Также польская чиновница уточнила, что пациент, который приехал из Германии был в инфекционной больнице в Цешине, но теперь изолирован в домашних условиях. Его состояние оценивается как нормальное.

Второй украинец, по ее словам мог быть источником заражения первого, он все еще в больнице.

"Второй пациент, находящийся в больнице в городе Тыхы, приехал из Украины и там, вероятно, был источник заражения", — заявила она.

Как сообщал "Апостроф", ранее польский перевозчик уведомил, что Польша приостанавливает железнодорожное сообщение с Украиной в связи с угрозой распространения коронавируса. Три автомобильных пункта пропуска на границе стран остались в работе.

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