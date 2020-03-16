Вернулась из Италии: появились детали новых заражений коронавирусом в Черновцах

Женщина из Черновицкой области, которой подтвердили диагноз коронавирус COVID-19, недавно вернулась из Италии, при этом вторая с тем же диагнозом – ранее контактировала с больным, но не покидала территорию страны.

Об этом говорится в заявлении министерства здравоохранения Украины.

Согласно сообщению МОЗ, их состояние стабильное, им предоставляется лечение согласно симптомам.

Уточняется, что близкие женщины, которая вернулась из Италии, были помещены в стационар на изоляцию.

При этом вторую до этого госпитализировали с симптомами вирусного заболевания, но потом провели тест на коронавирус и его подтвердили. Ей оказывали медицинскую помощь в условиях изоляции.

Как сообщал "Апостроф", ранее в МОЗ уведомили, что двое новых лиц, у которых диагностировали коронавирус, находятся в инфекционном отделении больницы в Черновцах и получают необходимую медицинскую помощь.