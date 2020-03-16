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Вслед за Италией: в Украине ввели неожиданное ограничение из-за коронавируса

понедельник, 16 марта 2020, 12:27
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Фото: из открытых источников

В Украине, как и в Италии, где из-за карантина в связи с коронавирусом запретили похороны и торжества, также не будут регистрировать браки.

Об этом сообщили на официальном сайте министерства юстиции.

В сообщении сказано, что в связи с введением карантина из-за угрозы распространения коронавируса прием граждан в отделах государственной регистрации актов гражданского состояния ограничен. Принимать будут граждан по вопросам регистрации смерти и рождения.

Также будут регистрироваться браки, заявки на которые были поданы до 13 марта. Кроме того, будет проводиться процедура развода по взаимному согласию супругов, не имеющих детей, назначена на указанный период.

Ранее "Апостроф" сообщал, что с понедельника, 16 марта, Украина закрывает контрольные пункты въезда-выезда, которые функционируют на границе с временно оккупированным Донбассом, где зафиксировано огромное количество зараженных коронавирусом.

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