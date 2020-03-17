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Автобус с украинцами застрял на границе в Польше: начались проблемы со здоровьем, видео

вторник, 17 марта 2020, 13:30
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Украинцы, ехавшие из Германии на родину, оказались в западне на границе с Польшей после перекрытия трассы полицией.

Об этом сообщает Telegram-канал PavlovskyNEWS.

Пассажиры уже третьи сутки не могут продолжить свой путь.

Вчера к ним приехал представитель посольства Украины в Германии, собрал паспортные данные, обещал транзитный коридор, но на связь дипломат больше не выходил.

Час назад немецкая полиция перекрыла движение возле пограничного пункта Франкфурт на Одере. Теперь украинцы не понимают, как им выбраться, даже если поедут в обратном направлении.

У некоторых из них начались проблемы со здоровьем.

Как сообщал "Апостроф", Польша частично закрывает границу с Украиной, но украинцы устроили бунт из-за карантинных мер в связи с распространением коронавируса.

Напомним, 14 марта украинцев уже не пропускали на границе на польских КПП. При этом официальные власти Польши заявляли, что режим запрета на пересечение границы начнет действовать в ночь на воскресенье - с 00:00 часов 15 марта.

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