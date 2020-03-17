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Под Сумами девушку, пропавшую без вести, нашли мертвой

вторник, 17 марта 2020, 03:25
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На Сумщине нашли мертвой одиннадцатиклассницу, которую разыскивали с 13 марта.

Об этом сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

По словам родителей, в тот день, около 16:00, она пошла навестить бабушку, и исчезла.

На ее поиски были ориентированы сотрудники Путивльского отделения полиции, спасатели, община села.

Девушку искали у друзей, одноклассников и знакомых, отрабатывали железнодорожные и автовокзалы. В селе работники полиции прочесывали местность. И в кустарнике, на окраине населенного пункта, девушку нашли повешенной.

Сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа Путивльского отделение полиции. В рамках досудебного расследования будут установлены причины и обстоятельства смерти школьницы.

Уголовное производство начато по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 15 марта, в Киеве в одной из квартир жилого дома произошло убийство: на кухне квартиры, расположенной на четвертом этаже, нашли труп мужчины.

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