В Украине маршрутчиков начали штрафовать за нарушение карантина: первое видео

В среду, 18 марта, в Одессе водителя одного из пассажирских автобусов на 201-м маршруте оштрафовали за нарушение условий карантина, введеного из-за угрозы коронавируса.

Об этом сообщают местные СМИ.

Сотрудники полиции остановили автобус для осмотра и обнаружили нарушение правил перевозки пассажиров. По условиям карантина в общественном транспорте не допускается нахождение больше 10 человек.

В одном из городских Telegram-каналов было опубликовано соответствующее видео.

"Штрафанули на 1700 гривен водителя 201 маршрутки за то, что в салоне было 12 человек. Да, мы тоже удивлены", – говорится в описании к видео.

Напомним, подробнее о карантине из-за коронавируса читайте в материале "Апострофа": Как в Украине работает общественный транспорт: фото и видео "карантина" в разных городах.