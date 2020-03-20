Не справляемся: чиновники обратились в Кабмин с просьбой открыть метро

Местная власть обратилась к Кабмину с просьбой возобновить работу метрополитена Харькова, остановленного из-за карантина в Украине.

Об этом говорится в соответствующем сообщении на сайте Харьковского городского совета.

"Учитывая, что городской наземный пассажирский транспорт сегодня не в состоянии обеспечить пассажиропоток метрополитена, вследствие недостатка необходимого количества водителей и подвижного состава, считаем необходимым восстановить перевозки населения", - говорится в документе.

Напомним, комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайным ситуациям под председательством премьер-министра Украины приняла решение о закрытии метрополитена в Киеве, Харькове и Днепре в течение 17 марта, что и было сделано.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, что закрытие метро в Киеве могут продлить.

Подробнее о мерах против коронавируса читайте в материале "Апострофа": Тотальный карантин: что сказал Зеленский в срочном обращении к украинцам.