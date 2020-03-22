Ехали на поезде: появились тревожные подробности о заболевших коронавирусом из Днепра

Полиция пытается установить людей, которые контактировали с заболевшими коронавирусом супругами в Днепропетровской области. После возвращения из Парижа они ехали из Киева домой поездом.

Об этом сказано в сюжете ТСН, опубликованном на Youtube.

Как стало известно, вернувшись из заграничной поездки на выходные, супруги отправились домой, воспользовавшись железнодорожным транспортом, а затем взяли такси. Почти сразу после приезда они почувствовали недомогание и обратились к врачам. Тесты в Киеве подтвердили у обоих наличие коронавируса.





Теперь людей, которые могли заразиться от супругов во время поездки, пытается установить полиция.

Как ранее сообщал "Апостроф", в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию из-за коронавируса. Такое решение на заседании 20 марта было принято региональной комиссией по чрезвычайным ситуациям.