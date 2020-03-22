У крымского пленника Кремля обнаружили симптомы коронавируса

Незаконно удерживаемый в российском СИЗО крымский татарин Сервер Мустафаев жалуется на сухой кашель, сильную головную боль и слабость во всем теле, что соответствует симптомам коронавируса Covid-19, который продолжает распространение по миру.

Как сообщила на своей Facebook-странице омбудсмен Людмила Денисова, состояние здоровья Мустафаева ухудшилось 19 марта, надлежащей медицинской помощи он до сих пор не получает.

"Он обращался к "Южного окружного военного суда" и администрации пенитенциарного учреждения о предоставлении ему надлежащей медицинской помощи, однако ему сделали только жаропонижающие инъекции, не было сделано ни одного анализа и не установлено диагноз", - сообщила уполномоченная Верховной Рады по правам человека.

Денисова подчеркнула, что в условиях объявленной Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавирусной инфекции, такие действия российских властей"прямо нарушают основополагающее право человека на жизнь, гарантированное Конвенцией о защите прав человека и основных свобод".

Украинская омбудсмен потребовала от Уполномоченного по правам человека в РФ Татьяны Москальковой немедленно провести полное медицинское обследование Сервера Мустафаева, чтобы исключить заражение инфекционными заболеваниями, в частности коронавирусной инфекцией, а также предоставить ему помощь квалифицированных врачей.

"Призываю представителей международных правозащитных организаций отреагировать на грубые нарушения Российской Федерацией прав незаконного содержимого гражданина Украины и максимально способствовать обеспечению основополагающего права на жизнь крымского татарина Сервера Мустафаева", - обратилась к общественности Людмила Денисова.

Как сообщал "Апостроф", в канун новогодних и рождественских праздников украинцам предложили написать поздравления пленникам в аннексированном Крыму, на оккупированном Донбассе и политузникам в российских тюрьмах, среди которых - координатор "Крымской солидарности" Сервер Мустафаев.