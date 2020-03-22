В Одессе горел крупный торговый центр: опубликованы фото с места

Вечером в субботу, 21 марта, в городе Одессе возник пожар на крыше торгового центра "СитиЦентр", на тушение которого отправили 12 единиц техники Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС, опубликовав фото с места происшествия.

По информации спасателей, возгорание произошло на площади 6 квадратных метров в двухэтажном здании ТЦ "СитиЦентр" на улице Небесной сотни, 2. На протяжении часа пожар был локализован и ликвидирован.

"Жертв и пострадавших нет. К тушению были привлечены 44 спасателя и 12 единиц техники ГСЧС", - сказано в сообщении спасателей.

По информации местных СМИ, возгорание произошло над помещением кинотеатра, расположенного в торговом центре, который уже несколько дней закрыт для посетителей из-за карантина.

Как сообщал "Апостроф", в пятницу, 20 марта, в Днепровском районе Киева в 10-этажном жилом доме возник пожар, во время которого погибли люди.