Сотрудников КБ "Южное" вопреки карантину не переводят на дистанционную работу – СМИ

Гендиректор КБ "Южное" Александр Дегтярев грубо нарушает режим карантина на предприятии: сотрудников не отпускают в оплачиваемые отпуска. По состоянию на 23 марта в Днепропетровской области лабораторно подтверждены 2 случая коронавирусной инфекции.

Один из сотрудников КБЮ опубликовал в Facebook свежий номер газеты "Конструктор", в котором руководство бюро отчитывается о созданных условиях для "успешного противодействия распространению вирусной инфекции". В том числе, о возможности сотрудников на время карантина воспользоваться накопленными отгулами и оплачиваемыми отпусками. Однако, по словам автора поста, людей не отпускают.

"На предприятии работает где-то минимум 1000 человек из группы риска... Пунктом 9 (об отпусках и отгулах — ред.) я пытался воспользоваться но был послан далеко и на долго", — пишет сотрудник, зарегистрированный под ником Васян Самовар.

20 марта в Днепропетровской области объявили чрезвычайную ситуацию, чтобы не допустить дальнейшей эпидемии коронавируса в регионе. Ранее президент Владимир Зеленский, премьер-министр Денис Шмыгаль и министр здравоохранения Илья Емец неоднократно призывали работодателей перевести всех сотрудников на дистанционную работу на период карантина. Исключение составляют только работники экстренных служб.