Выспимся после коронавируса: Зеленский рассказал, как будут работать госорганы на карантине

Президент Владимир Зеленский заверил, что все органы государственной власти работают фактически круглосуточно, чтобы обеспечить украинцев всем необходимым на время карантина из-за вспышки коронавируса.

Об этом он заявил в своем видеообращении.

"Наш девиз последние недели: "выспимся после коронавируса". Мы находимся в постоянном контакте и тесно взаимодействуем с местными властями, знаем потребности каждой области", - сказал гарант.

Он отметил, что 22 марта были проведены переговоры с руководителями всех регионов Украины.

"В такие времена мы все обязаны работать бок о бок. Каждый глава ОГА, председатель областного совета, мэр, местное самоуправление и региональный бизнес должны забыть о собственных амбициях, действовать совместно и бороться за жизнь и здоровье жителей региона, а не за баллы на местных выборах", - подчеркнул Владимир Зеленский.

Как ранее сообщал "Апостроф", 23 марта в Киеве были подтверждены еще 4 случая заболевания коронавирусом. Двое пациентов находятся в Александровской больнице, а еще столько же – на самоизоляции дома под контролем врачей.