Когда и как говорить с детьми про коронавирус и смерть: советы врача и психологов

Эксперты советуют родителям не избегать разговоров с детьми о пандемии коронавируса, которая продолжает распространяться в мире, и дают рекомендации, как это сделать лучше.

Об этом пишет британское издание The Guardian.

По мнению детского психолога доктора Мэделин Левин, родители должны быть готовыми говорить о коронавирусе с ребенком, когда у него появятся вопросы относительно происходящих вокруг изменений. При этом нужно учитывать возраст детей. В разговоре с дошкольниками, которые все еще живут в мире магии, эксперт советует использовать простые и понятные ответы.

"Вирус - страшная вещь, и они не могут думать логически. Позаботьтесь, чтобы ваши ответы были короткие... Очень маленьким деткам не нужно много информации. Им нужно, чтобы на их вопросы отвечали", - объясняет психолог.

Левин замечает, что у детей накапливается чрезвычайное количество неполной информации. Им нужно объяснить, что большинство из тех, кто подхватил коронавирус, не умрут.

Со старшими детьми такие разговоры, по мнению психолога, нужно вести в контексте достоверности информации, которую распространяют СМИ, и надежности источников информации.

"Ответ таков: нет, мы все не умрем. Вы можете сказать: "У нас такие проблемы уже были и раньше. Все усердно работают, чтобы вещи стали безопасными для людей". Дети думают, что люди, которые заболели, умрут от коронавируса", - пояснила Левин.

Педиатр из центра Mercy Family Care Physicians (Балтимор, США) Ашанти Вудс советует быть честными с детьми.

"Можно сказать: "Знаешь, коронавирус может сделать больными больше пожилых людей, чем молодых. А именно поэтому мы должны тщательно мыть руки. Именно поэтому, когда мы чихаем, то используем платок. Именно поэтому мы общаемся с бабушкой и дедушкой по видеосвязи", - сказал врач.

Психолог и профессор Университета Алабамы Джошуа Клапов советует объяснить детям, что чем дальше люди находятся друг от друга, тем меньше вероятности, что чье-то чихание, кашель или дыхание сможет передать вирус другим.

"Это простая концепция для любого возраста: чем больше и дальше ты остаешься от людей, тем меньше шансов заболеть. Если наглядно показать, что это за расстояние - 2 метра, и если показать картинки или видео младшим детям, это может дать им содержательное и визуальное представление", - сказал эксперт.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский инфекционист Евгений Комаровский прокомментировал гуляющие в интернете и СМИ рассылки о коронавирусе, и объяснил, что многие из них не подкреплены наукой и являются лишь гипотезами и теориями.