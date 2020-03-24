Коронавирус обогатил английский язык "идиотским" словом

Из-за пандемии коронавируса в мире в словарь Urban Dictionary добавили новое слово - Covidiot.

Об этом сообщается на сайте словаря.

Оно состоит из основ двух слов - coronavirus (коронавирус) и idiot (идиот). Это слово обозначает человека, который игнорирует предупреждения, касающиеся общественного здоровья или безопасности и копит товары, отказывая в них другим.

"Вы видели этого covidiot с 300 рулонами туалетной бумаги в корзине? Этот covidiot обнимает всех, кого видит", - говорится в пояснении.

Кроме того, для тех, кто заразился коронавирусом придумали термин - coronic.

Подробнее о ситуации с коронавирусом в мире, читайте в материале "Апострофа": Коронавирус убил более 16 тыс. человек: что происходит сейчас в мире и Украине (обновляется).