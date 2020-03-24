"Ястребы" и "голуби" Зеленского: всплыли детали споров в ОПУ из-за введения режима ЧС в стране

В Офисе президента Украины Владимира Зеленского обсуждается вопрос введения в Украине режима чрезвычайного положения, который разделил окружение президента на два условных лагеря "за" и "против".

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Об этом сообщает "УП. Off the record" в Telegram.

Собеседники издания в Офисе президента рассказывают, что "решение о введении чрезвычайного положения разделило окружения президента на условных ястребов и голубей".

Первые выступают за жесткие условия борьбы с коронавирусом, к ним относят главу МВД Арсена Авакова, первого помощника главы государства Сергея Шефира.

Также за введение чрезвычайного положения выступает министр здравоохранения Леонид Емец, который, по информации источников, даже грозился уйти в отставку, если решение о ЧП не будет принято. Мол, ситуация катастрофическая и он не хочет нести за нее ответственность единолично.

Другая группа, в которую входит сам президент и глава его Офиса Андрей Ермак, против введения ЧП. На такое "мировосприятие" повлияли разговоры Зеленского с представителями крупного бизнеса.

Как известно, в понедельник 16 марта председатель государства собрал у себя в Офисе бизнесменов и олигархов и попросил о помощи.

Как сообщал "Апостроф", подробнее о том, что означает введение чрезвычайного положения читайте в материале "Апострофа": Одного карантина мало: что изменит в Украине режим чрезвычайного положения.