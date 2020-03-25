Коронавирус не пройдет! Сеть повеселили фото "пикантных" лекарств в Украине и России

В сети появилось фото из украинской аптеки, где на витрине было размещено объявление об отсутствии масок и любых дезинфицирующих средств в ассортименте, при этом препараты для "мужского" здоровья там в достатке.

Об этом сообщил крупный украинский Telegram-канал.

"Масок нет. Того, из чего их можно сделать (марля) - тоже. Дезинфицирующих средств нет. Того, из чего его можно сделать (спирт, глицерин) - тоже. Зато есть Эротон", - отметили администраторы каналы.

В то же время в России из-за искусственного дефицита средств дезинфекции, продают альтернативные "способы защиты" – кляпы из секс-шопов, смазанные чесноком.

Никаких научных свидетельств эффективности чеснока от коронавируса, разумеется, нет, а само устройство такого "средства" может привести к повреждениям ротовой полости, что даже увеличивает риск заражения.

"Народная медицина. Теперь коронавирус не пройдёт! Точнее, не войдёт", - подписали фото в одном из российских Telegram-каналов.

О том, как мошенники пытаются обмануть украинцев со средствами от коронавируса, и когда на самом деле появятся лекарства от болезни, читайте в материале "Апострофа": "Чудо-лекарства" для лохов: как мошенники зарабатывают на коронавирусе.