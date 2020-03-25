На Украину надвигается похолодание со снегом: синоптик назвала дату

Украинский синоптик Наталья Диденко сообщила о потеплении в Украине, но предупредила, что уже на следующей неделе возможен снег.

Об этом она написала в Facebook.

В четверг, 26 марта, по всей территории Украины - сухая воздушная масса.

Ветер и в дальнейшем с северо-востока, умеренный, на юге еще останется сильным.

Температура воздуха уже ближайшей ночью станет теплее, хотя небольшие "минусы" еще удержатся, а завтра днем потеплеет до +7 +13 градусов.

В Киеве 26-го марта будет снова сухо и солнечно, ночью до -2 градусов, днем в четверг ожидается около 10 градусов.

В течение пятницы, субботы, воскресенья в Украине потеплеет до +11 +16 градусов.

Очередное похолодание с дождями и, возможно, даже мокрым снегом придет в следующий вторник, 31 марта.

Как сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют холодное и дождливое лето в 2020 году в Украине: при этом, одни уверены, что его стоит ожидать уже в мае, другие не столь оптимистичны и прогнозируют тепло только в августе.