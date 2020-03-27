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100% гарантии нет: врачи перечислили проблемы в Украине с тестами на коронавирус

пятница, 27 марта 2020, 13:01
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Эксперты заявили, что экспресс-тесты на коронавирус, которые сейчас сотнями тысяч завезли в Украину, обманывают, поскольку правильный результат может быть только на 10-й день болезни.

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Об этом сообщает OBOZREVATEL.

В Украине уже есть несколько случаев, когда ставили ложный диагноз. Так, у 58-летней пациентки из Житомирской области экспресс-тест показал, что у нее есть COVID-19, однако лабораторные исследования этот диагноз не подтвердили.

"Дело в том, что экспресс-тесты проверяют антитела в крови человека, а они образовываются на 10-й день от начала болезни. Поэтому я не совсем понимаю, какова ценность таких экспресс-тестов", – сказала украинский вирусолог, заведующая отделом Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Громашевского Алла Мироненко.

Это означает, что в случае, если у человека наблюдается инкубационный период или только появились первые симптомы, экспресс-тест не сможет определить правильный диагноз.

По словам Мироненко, в отличие от ПЦР-метода (лабораторное исследование) чувствительность экспресс-теста в 10 раз меньше.

"Экспресс-тест и ПЦР – это разные методики. Если в первом случае мы проверяем антитела в крови, которых может быть еще очень мало, то при ПЦР мы ищем фрагменты самого коронавируса, его генетическую информацию", – поясняет Мироненко.

Доцент кафедры вирусологии КНУ им. Шевченко Оксана Молчанец уточнила, что антитела на вирус в крови человека появляются индивидуально – на 5-8 день с начала болезни.

"То есть если вы проведете экспресс-тест на четвертый день, то результата не будет. Когда тест дает положительный результат, это значит, что человек уже болен примерно неделю", – сказала она.

Что касается ошибок, ученая считает, что любая тест-система не дает 100% гарантии.

"Эти ПЦР-тесты – очень дорогое удовольствие. Они в сотни раз дороже экспресс-тестов. К тому же наши лаборатории даже в Киеве не справятся с большим количеством анализов, просто нет такой возможности", – уточнила Молчанец.

При этом отмечается, в регионах таких лабораторий и вовсе нет. Многие врачи сходятся на том, что экспресс-тест – это всего лишь дополнительная диагностика, и ее в любом случае нужно подтверждать лабораторно.

Как сообщал "Апостроф", на Закарпатье зафиксировали первый случай коронавируса, заболела 68-летняя жительница города Мукачево.

Напомним, что в сети появилась карта, на которой отражены действующие ограничения, которые были приняты европейскими странами в связи с распространением коронавируса COVID-19.

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