В скандале c больничными VIP-палатами в Киеве произошел неожиданный поворот: документ

Киевская городская государственная администрация отменила приказ об оборудовании VIP- палат в больницах.

Об этом говорится в приказе Департамента здравоохранения КГГА от 27 марта, которым располагает "Апостроф".

Согласно тексту приказа, принято решение отменить приказ от 25 марта о переоборудовании палат для отдельных категорий больных.

25 марта стало известно, что в Департаменте охраны здоровья КГГА распорядились выделить VIP-больным коронавирусом отдельные палаты минимум 13 метров, а рядом предписали разместить круглосуточный сестринский пост и оперативный резерв медицинских препаратов.

Также должны быть подготовлены специальные бригады экстренной медицинской помощи випам в составе врача-руководителя бригады, двух фельдшеров и водителя.

Все эти меры предусмотрены для лиц, которые находятся под госохраной.

Для отдельных категорий больных также было предписано составить отдельный список лекарств, а также возможность зарезервировать отдельные операционные.

Подробнее о том, как для некоторых категорий больных коронавирусом должны были оборудовать отдельные палаты читайте в материале "Апострофа": Для своих или для зеков: для кого приготовили резонансные VIP- палаты