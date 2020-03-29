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Часть Украины накроют дожди и мокрый снег: синоптик предупредила о "сюрпризах"

воскресенье, 29 марта 2020, 15:02
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Фото: pixabay

В понедельник, 30 марта, в Украине пройдут дожди с мокрым снегом.

Об этом сообщает синоптик Наталка Диденко на своей Facebook-странице.

В западных областях столбики термометров опустятся до +2...+6 градусов. На Севере, включая Винницкую область, похолодает до +4...+10 градусов. В большинстве центральных областей, на Востоке и Юге еще задержится теплая погода, +12...+17 градусов.

Атмосферный фронт принесет дожди, на Западе и Севере с мокрым снегом. На Юге и в восточных областях Украины не будет каких-либо серьезных осадков.

"Холод придет с порывистым северным и северо-восточным ветром", - написала синоптик.

В Киеве 30 марта ожидается облачная погода, влажная, с небольшим мокрым снегом, и холодная. Максимальная температура воздуха в понедельник снизится до +7...+9.

Во вторник в столице будет ночью небольшой мороз, а днем +2...+4 градуса.

По словам Диденко, потепление в Украине возобновится с четверга, 2 апреля.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптик Леонид Горбань дал прогноз погоды на апрель и рассказал, когда в Украину придет настоящая теплая весна. По его расчетам, первая неделя апреля ожидается солнечной, но прохладной.

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