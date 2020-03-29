Погода готовит украинцам "сюрприз": синоптики дали прогноз на воскресенье

В воскресенье, 29 марта, на всей территории Украины сохранится теплая погода, но в западных областях пройдут дожди.

Об этом сообщили на сайте Украинского гидрометцентра.

Дождливую погоду синоптики прогнозируют в Закарпатской, Львовской, Ивано-Франковской, Черновицкой, Волынской и Ровенской областях. Днем воздух в этом регионе прогреется до +14 градусов по Цельсию.

На остальной территории Украины будет незначительно теплее, температуру воздуха прогнозируют до +15 градусов, однако осадков не предвидится.

В Киеве днем будет +13...+15 градусов по Цельсию, ночью - +2...+ 4 градуса, облачно, без осадков, ветер северо-западный, 5-10 м/с.

Как ранее сообщал "Апостроф", синоптики прогнозируют, что с понедельника, 30 марта, в Украине резко похолодает.