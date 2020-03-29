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Создан в лаборатории или нет: ученые сделали важное заявление о коронавирусе

воскресенье, 29 марта 2020, 10:34
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Новый коронавирус SARS-CoV имеет все признаки возникновения в природе, но не в лаборатории.

Как говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature Medicine, ученые сравнили генетические данные SARS-CoV-2 с данными других коронавирусов.

Ученые пришли к выводу, что новый коронавирус, вероятно, мог появиться в результате естественного отбора, когда организмы адаптируются к окружающей среде, чтобы выжить.

"Сравнивая доступные данные о последовательности генома для известных штаммов коронавируса, мы можем твердо определить, что SARS-CoV 2 возник в результате природных процессов", – заявил соавтор исследования, доцент кафедры иммунологии и микробиологии в Scripps Research Кристиан Андерсен.

Напомним, что Италия лидирует по количеству смертей, в Украине - девять погибших

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