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Государство не имеет права бросать местные бюджеты наедине с пандемией: экс-нардеп Палатный высказался о проекте 3275

понедельник, 30 марта 2020, 20:59
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Народный депутат Украины VII-VIII созывов, председатель Комитета ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма двух каденций подряд Артур Палатный назвал принятие законопроекта №3275 попыткой государства самоустраниться от проблем общин во время карантина.

Об этом он сказал в эксклюзивном комментарии "Апострофу".

Напомним, Верховная Рада проголосовала за законопроект №3275 на внеочередном заседании 30 марта. Документ, в частности, отменяет налоги на землю и имущество для бизнеса на время действия карантина. Эти налоги зачисляются в местные бюджеты и иногда составляют до 90% их доходной части. Против редакции законопроекта ранее выступила Ассоциация городов.

Артур Палатный подчеркнул, что основная проблема принятого закона заключается в фактическом отождествлении мелкого и крупного бизнеса, что больно ударит по финансовой способности общин.

"Все согласны с тем, что необходимо создавать льготы и поддерживать бизнес, который приостановил работу. Преимущественно, это мелкий и средний бизнес, сейчас несет большие убытки. Другая ситуация с крупными бизнесами, которые, во-первых, продолжают работать, во-вторых, получают сверхприбыли за счет отсутствующей конкуренции. Парламентарии поставили между ними знак "равно" и предложили идентичные льготы", - заявил Артур Палатный.

По его мнению, закон нарушает принципы свободной экономики и нанесет большой урон местным бюджетам, которые должны выплачивать зарплаты медикам, учителям, соцработникам далее. Лишая их доходов, государство самоустраняется от проблемы и оставляет общины один на один с эпидемией.

"По моему мнению, и на этом настаивали мэры городов, необходимо было ввести льготы только для тех, кто остановил деятельность. Бизнес, который работает и зарабатывает больше, должен платить налоги, пропорциональные доходам. Это и есть социальная ответственность и помощь государству, о которых говорил президент", - добавил Артур Палатный.

Он призвал власти к открытому диалогу с органами местного самоуправления и экспертным сообществом, чтобы совместно разрабатывать шаги по преодолению негативных последствий пандемии: "Уцелеть сможем только в плотном взаимодействии центральной и местной власти, бизнеса и ответственных граждан. В одиночку просто не выстоим".

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