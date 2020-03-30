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Прячут голову в песок: уволенный Сивохо сделал эмоциональное заявление про Донбасс

понедельник, 30 марта 2020, 21:01
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Сергей Сивохо подтвердил информацию о своем увольнении с должности внештатного советника секретаря Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом он написал в Facebook.

"Можно, конечно, ничего и не писать — всем и так понятно, что клеркам из СНБО больше не интересна тема Донбасса. На теме мира хорошо заходить в кабинеты, а потом продавать страну и прятать голову в песок под давлением активного меньшинства. РНБО из грозного и важного органа превратился в фикцию", - прокомментировал Сивохо.

Он написал, что и дальше продолжит заниматься Национальной платформой примирения и единства

"Мы с Максимом Ткаченко сильно не расстроились из-за потерянных корочек, но мы переживаем об утерянном Донбассе. Поэтому мы будем продолжать помогать президенту в его стремлении к миру! Я рад, что теперь смогу сосредоточиться на Национальной платформе примирения и единства. Нас уже немало! Продолжаем работу! Мир нам", - написал он.

Как сообщал "Апостроф", в Киеве во время презентации национальной платформы примирения и единства, которая была подготовлена Сергеем Сивохо, произошел серьезный конфликт. В один из моментов в зал ворвались представители "Азова" и начали драку, в которой досталось и самому Сивохо.

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