Умерли десятки человек: всплыли громкие данные о смертности от пневмонии под Житомиром

За два предыдущих месяца в Житомирской области с симптомами пневмонии умерли 22 человека.

Об этом заявил начальник управления здравоохранения Житомирской ОГА Николай Суслик в ходе брифинга, передает "Укринформ".

По его словам, цифры заражений по сравнению с предыдущими годами существенно не отличаются.

"За январь-февраль 2020 года 2501 человека заразились пневмонией и 22 умерли от нее. За прошлые годы мы подготовим информацию и предоставим. В среднем тоже было 2200-2300 пневмоний", - отметил чиновник.

Ранее городской голова Житомира Сергей Сухомлин рассказал у себя в соцсетях, что в больницах города восемь пациентов с пневмонией (один из них – с бактериальной), а также еще четверо – с подозрением на коронавирус. COVID-19 в области подтвердили в пяти случаях, один из них – летальный.

Как сообщал "Апостроф", ранее известный украинский врач объяснил, чем отличается пневмония во время заражения коронавирусом от обычного осложнения острой вирусной инфекции.