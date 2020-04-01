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Под Сумами отчим жестоко надругался над маленьким ребенком: всплыли подробности

среда, 01 апреля 2020, 16:30
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На Сумщине 25-летний мужчина на протяжении трех лет насиловал 10-летнюю девочку.

Об этом сообщила пресс-секретарь прокуратуры области Наталья Науменко.

По словам матери девочки, которая обратилась в полицию, дочь призналась в том, что отчим периодически совершает по отношению к ней действия сексуального характера.

"Мужчина просил девочку держать это в секрете, однако она рассказала матери. По словам злоумышленника, он начал встречаться с женщиной, 1986 г.р. около 9 лет назад. Кроме того, у них есть двое общих детей - 2014-го и 2016-го г. р.", - отметила Науменко.

Также она добавила, что до обращения заявительницы в полицию семья характеризовалась положительно. Как уточнили в отделе коммуникации полиции Сумской области, инцидент произошел в одном из райцентров области.

"Сотрудники полиции разыскали мужчину и задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Задержанный сознался в содеянном, признав тот факт, что принуждал ребенка к половому сношению в течение последних трех лет", - говорится в сообщении.

Следователи квалифицировали его действия по ч.4 ст. 152 УК Украины как изнасилование, совершенное в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста, и объявили о подозрении в совершении преступления. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы.

Как сообщал "Апостроф" ранее, 29 января в Никополе неизвестный мужчина напал на 10-летнюю девочку возле школы. К счастью, девочке удалось вырваться и убежать.

Напомним также, в селе Тамбовской области (Россия) было найдено тело 13-летней Лизы Черновой - ее изнасиловали и убили.

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