Под Винницей разгорелся громкий скандал из-за зверского убийства чиновником собак: фото

Под Винницей в селе Гран Гайсинского района местный житель обвиняет сельского голову в убийстве двух собак.

Об этом сообщает "Апостроф" со ссылкой на Vlasno.info.

По словам Виталия Марьянчука, 28 марта возле своего дома он услышал два выстрела. На заднем дворе стоял автомобиль сельского головы, рядом лежали две застреленные собаки.

По данному факту возбуждено уголовное дело. Ситуация усугубляется тем, что собаки были убиты на глазах у двух несовершеннолетних детей. Они очень болезненно пережили это, постоянно плачут, вспоминая расстрел животных. Вероятно, им понадобится помощь психолога.

"По факту расстрела двух собак в селе Гран Гайсинского района открыто уголовное производство по пункту первому статьи №299 "Жестокое обращение с животными". У стрелка изъято оружие, ведется экспертиза и проводятся следственные действия", - сообщила заместитель начальника отдела коммуникации ГУ Национальной полиции в Винницкой области Ирина Добровольская.

Отмечается, что зоозащитники возмущены данной ситуацией и считают, что подозреваемый должен получить от пяти до восьми лет лишения свободы.

"Необходимо открыть производство по пункту третьему статьи № 299. Там говорится об убийстве двух и более животных, еще и на глазах несовершеннолетних детей. Согласно законодательству - это от пяти до восьми лет лишения свободы", - настаивает зоозащитник Андрей Бондаренко.

Как сообщал Апостроф, в связи с уменьшением количества людей на улицах Одессы из-за карантина, в городе можно встретить множество бездомных животных.