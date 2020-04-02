RU  UA  EN

четверг, 2 апреля
  • НБУ:USD 27.35
  • НБУ:EUR 29.65
НБУ:USD  27.35
Меню
Общество

Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

Новости

2 апреля

18:56
Знаменитый комик Эдди Лардж умер от осложнений, вызванных коронавирусом Lime
18:32
Видео дня: ходячие "коронавирусы" пугают жителей Индии
18:10
Расстрел нарушителей на месте: на Филиппинах карантин вышел на новый уровень
17:31
Сериал Оксаны Байрак "Ничто не случается дважды" получил продолжение: о чем 2 сезон и где его смотреть Lime
17:12
Жизнь ничему не научила: китайцы после спада эпидемии снова едят летучих мышей, фото
17:08
Музей идет к вам: в сети пародируют известные картины, и это лучшее развлечение для карантина Lime
16:28
Все летит к чертям, кэп: в России появилось граффити с актерами украинского шоу "Каламбур" Lime
16:00
Школьные рисунки Канье Уэста оценили в десятки тысяч - когда-то он продавал их за $10 Lime
15:30
В Китае заговорили о второй волне коронавируса и снова ввели карантин: подробности
15:21
Сэмюэл Л. Джексон зачитал фанам поучительную сказку о карантине - мэру Киева есть чему поучиться Lime
15:12
Лукашенко сделал неожиданное заявление об общей валюте с Россией
14:42
Победительница Х-фактора откровенно рассказала об издевательствах в школе Lime
Все новости

Что нужно закупить домой на время карантина: советы эксперта по выживанию

четверг, 02 апреля 2020, 17:56
переглянути новину українською

Основными продуктами питания в период карантина, запас которых следует обеспечить дома, являются: рис, макароны, бобовые, мука, овсянка, консервированные супы и стерилизованное молоко.

Об этом рассказала в своем блоге эксперт по выживанию из США, автор портала Backdoor Survival Саманта Биггерс.

Она призвала обратить внимание на злаковые и те продукты, которые могут понадобиться для приготовления супов. Также эксперт призвала запастить овощами, фруктами и корнеплодами, сушеной зеленью, в частности, семье из четырех человек на месяц, по ее мнению необходимо запастись 9 кг картофеля, 2 кг лука и 2 кг моркови.

"Если карантин затянется, проросший картофель можно будет посадить", - отметила Саманта Биггерс.

По ее словам, также необходимо запастись продуктами "для души": чаем, кофе, сладостями и алкоголем в умеренном количестве, и укомплектовать аптечку. По словам специалиста, помимо этого в достатке должны быть средства гигиены: стиральный порошок, зубные пасты, туалетная бумага.

Ранее "Апостроф" разбирался, что украинцы будут есть в период карантина, за что покупать продукты и сколько за это заплатят, об этом говорится в материале: А денег все меньше: смогут ли украинцы купить продукты во время карантина.

Фотогалереи

Все
Коронавирус не помеха - депутаты голосуют, граждане протестуют
Улица Чернобыльская как зона отчуждения пассажиров
Солидарность с Италией. КГГА осветили цветами итальянского флага
Киевская передовая. Как выглядит больница, в которой лечат коронавирус
Киев без метро. Жители столицы ждут автобусов в длинных очередях
Карантин в стиле постапокалипсиса. Киевляне надевают противогазы

Читайте также

Голод - это не метафора: как спасти жизни украинцев от смертельного коронавируса

Коронавирусом заражены свыше 900 тыс. человек: что происходит в Украине и мире (обновляется)

Сколько людей умерли от коронавируса в Украине и мире: онлайн-карта и статистика по странам

Депутат Негулевский: ремонт дорог до состояния "марсианских ландшафтов"

Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
подняться наверх
Политика
Бизнес
Экономика
Общество
Спорт
Мир
Апостроф TV
Лайм

© 2014 – 2020 Апостроф. Использование любых материалов Интернет-издания «Апостроф» возможно только при условии прямой ссылки на сайт. Для Интернет-изданий обязательным является размещение прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на использованный материал не ниже второго абзаца. промо, бизнес-кейс, новости компаний, спецпроект, партнерский материал – материалы, обозначенные этим знаком, размещены на правах рекламы. Ответственность за содержание рекламы несут рекламодатели.

Разработка сайта: