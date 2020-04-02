Что нужно закупить домой на время карантина: советы эксперта по выживанию

Основными продуктами питания в период карантина, запас которых следует обеспечить дома, являются: рис, макароны, бобовые, мука, овсянка, консервированные супы и стерилизованное молоко.

Об этом рассказала в своем блоге эксперт по выживанию из США, автор портала Backdoor Survival Саманта Биггерс.

Она призвала обратить внимание на злаковые и те продукты, которые могут понадобиться для приготовления супов. Также эксперт призвала запастить овощами, фруктами и корнеплодами, сушеной зеленью, в частности, семье из четырех человек на месяц, по ее мнению необходимо запастись 9 кг картофеля, 2 кг лука и 2 кг моркови.

"Если карантин затянется, проросший картофель можно будет посадить", - отметила Саманта Биггерс.

По ее словам, также необходимо запастись продуктами "для души": чаем, кофе, сладостями и алкоголем в умеренном количестве, и укомплектовать аптечку. По словам специалиста, помимо этого в достатке должны быть средства гигиены: стиральный порошок, зубные пасты, туалетная бумага.

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