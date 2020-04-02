Десятки вызовов на день и врачи на изоляции: в Киеве раскрыли громкие детали борьбы с коронавирусом

В Киеве из-за пандемии коронавируса в день поступает 50-60 вызовов с подозрением на COVID-19 и уже более 10 бригад скорой помощи ушли на самоизоляцию из-за контакта с зараженными.

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Об этом сообщила глава профсоюза Центра экстренной медицинской помощи Киева Наталья Стахова.

По ее словам, до карантина в городе действовало 170 бригад экстренной медицинской помощи и это количество более чем в два раза меньше, чем необходимо для населения Киева.

"Должна быть одна бригада на 10 000 жителей. Если посчитать по электронной оценке населения, то у нас должно быть 370 бригад, а по факту до карантина было всего 170", - рассказала она.

Она также утверждает, что защитные средства, так называемая "эпидукладка", которую выдают медикам, не отвечает стандартам ВОЗ и в ней им приходится обрабатывать по 50-60 вызовов с подозрением на коронавирус и еще дополнительно около 200 вызовов пациентов больных ОРВИ.

Как сообщал "Апостроф", ранее стало известно, какие районы Киева лидируют по заражению коронавирусом по данным на четверг, 2 апреля.