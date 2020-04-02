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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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Как власти справляются с коронавирусом и другими топ-проблемами: интересные результаты опроса украинцев
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Как власти справляются с коронавирусом и другими топ-проблемами: интересные результаты опроса украинцев

четверг, 02 апреля 2020, 16:48
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48% украинцев считают неудачной деятельность власти по противодействию эпидемии коронавируса, тогда как 40% оценивают ее как успешную.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии (КМИС).

Кроме того, 17% опрошенных считают, что власть успешна в предотвращении возможных экономических трудностей в Украине, связанных с эпидемией коронавируса; 57% полагают, что неуспешна.

По поводу обеспечения доступности медицинских услуг для украинцев, лишь 17% считают, что власть успешна в этом вопросе, тогда как 70% ответили, что неуспешна.

Шаги, которые делает власть в направлении решения конфликта на Донбассе только 12% опрошенных оценивают как успешные, а 70% - как неуспешные.

Борьба с коррупцией в высших эшелонах власти неуспешна: так думают 75% участников исследования, видят успех 10%.

Большинство украинцев не видит продвижения в расследовании резонансных уголовных дел: так думают 65% респондентов, отмечают успех только 9%.

62% респондентов не видят успехов новой власти в деле снижения тарифов ЖКХ, 24% - видят.

43% опрошенных большую угрозу видят в экономических последствиях от введения карантина, чем в эпидемии коронавируса; 34% больше опасаются эпидемии коронавируса в Украине; 14% не опасаются ни первого, ни второго и считают, что ситуация нормализуется в течение 1-2 месяцев.

КМИС 27 по 30 марта 2020 методом CATI опросил 1500 респондентов на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Выборка репрезентативна для взрослого населения (в возрасте 18 лет и старше) Украины. В выборку не включаются территории, которые временно контролируются властями Украины. Погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

Как сообщал "Апостроф", 2 апреля Кабинет министров расширил перечень разрешенной во время карантина хозяйственной деятельности.

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