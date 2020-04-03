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Эпидемия коронавируса: главные новости, статистика, динамика распространения

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В России сделали неожиданное предложение по застрявшим за границей украинцам

пятница, 03 апреля 2020, 15:35
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В России авиакомпания "Аэрофлот" выступила с предложением забрать украинских туристов, которые застряли в Непале из-за пандемии коронавируса в мире.

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Об этом во время брифинга сообщил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в пятницу, 3 апреля.

"Есть предложение от российской компании "Аэрофлот", чтобы наши граждане сели на борт ее самолета. По моей информации, российское консульство требует официальной ноты от украинского консульства о том, чтобы наших граждан взяли на борт. Мы изучаем все логистические возможности, чтобы им помочь", - сказал он.

При этом, чиновник пояснил, что в Украине нет посольства в Непале поэтому решать проблему украинских туристов там придется через посольство в Индии.

При этом министр добавил, что украинцы в Непале могут воспользоваться программой "Защита".

Напомним, Украина ранее эвакуировала своих граждан из непала во время землетрясения в 2015 году. Подробнее об этом читайте в материале "Апострофа": Украинский конфуз в Непале: уволят ли Шкиряка с должности главы ГСЧС.

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