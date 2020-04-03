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В СМИ рассказали, как фирма "Слуги народа" Негулевского стала лидером области по "ремонту" дорог

пятница, 03 апреля 2020, 10:03
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Член комитета Верховной Рады по экологии, депутат "Слуги народа" Игорь Негулевский оказался фигурантом ряда коррупционных скандалов, связанных с ремонтом дорог.

Об этом говорится в материале "Апострофа".

Негулевский прошел в парламент по мажоритарным спискам из Николаевской области, до ВРУ он был директором компании "София Гранит" по производству декоративного камня и поставкам щебня. Иногда компания проводила ямочный ремонт дорог.

В Раде он объединился с главой комитета по инфраструктуре Юрием Киселем – совладельцем строительной компании "Биант", который уже стал фигурантом скандала с давлением на полицию в Кривом Роге из-за его заинтересованности к активам "Криворожстали".

Фирма Негулевского за полгода выиграла тендеров на 25 млн гривен и лидером по ремонту дорог в области, данные о чем отражены в базе YouControl.

Журналисты "Watchdogs" заинтересовались работой компании и обнаружили, что качество дорог после ремонтов "София Гранит" не улучшилось, а Службу автодорог такая работа вполне устроила – она даже разделила участки дорог на разные тендеры, чтобы "София Гранит" точно победила в конкурсах. С начала 2020 года компания уже получила 7 млн гривен из бюджетов.

Также журналисты выяснили, что в компании "София Гранит" работает всего 10 человек, и у нее нет своей техники для ремонта, а также опыта аналогичных работ, то есть выиграть в тендерах она не могла.

Стоит отметить, что во время предвыборной кампании Негулевский записывал несколько видеороликов с критикой предыдущей власти, указывая, в том числе и плохой ремонт дорог из-за коррупционных схем. Тендер на ремонт той же дороги, про которую он записал видео, выиграла его "София Гранит" и в результате ее состояние совершенно не изменилось.

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